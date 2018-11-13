В Туркестанской области отпраздновали день языка и культуры курдского этноса.

В селе Султан Рабат Толебийского района, где уже на протяжении длительного времени компактно проживают представители курдского этноса, отпраздновали День языка и культуры курдского этноса.

Проведение мероприятия было инициировано Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Туркестанской области, ГКУ «Қоғамдық келісім» и областным этнокультурным объединением курдов.

На мероприятии выступил аким Толебийского района Б.Омарбеков, председатель совета ветеранов района А.Шынгысбаев, исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Туркестанской области З. Усупахметов.

С даты депортации курдов в Республику Казахстан прошло уже 80 лет. Насильственное переселение курдского этноса в Туркестанскую область связано с депортацией, осуществленной Советским правительством в 1937-1945 годах.

Курдский этнос, как и все народы, проживающие в Казахстане, принимают активное участие в социально-экономическом и общественно-политическом развитии страны.

В республике выпускаются книги на курдском языке, художественная и учебная литература, литературно-художественный журнал «Нубар» и газета «Жийана курд».

В настоящее время в области насчитывается 9554 представителей курдского этноса, большинство из них проживает в районе Толеби (2703), в Сайрамском районе (2 023) а также в Байдибекском районе (1 491 человек).

При Туркестанском областном курдском этнокультурном объединении организована работа воскресных школ для обучения государственному и национальному языкам.