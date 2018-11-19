В этом году в рамках «Нурлы Жол» в Туркестанской области было реконструировано более 165 км дорог.

Из республиканского бюджета на эти цели выделили 3 млрд 400 млн тенге. Финансирование инфраструктурных проектов продолжится и в следующем году, сообщает 24.kz.

Роллан Ибрагимов, заместитель начальника отдела пассажирских перевозок и автомобильных дорог: «В данное время у нас ведутся работы по реконструкции трех дорог. Это на территории Сайрамского района 2 автодороги, в Тюлькубасском районе автомобильная дорога, которая соединяет станцию Тюлькубас с районным центром. А также в следующем году в рамках госпрограммы «Нурлы жол» предусмотрено 7,5 млрд тенге, на которые будут ремонтироваться 300 км автомобильных дорог местного значения».

Абжат Акимов, заместитель руководителя компании: «В данное время ведется монтаж лотков, монтаж тротуарных поребриков и второй слой ШГПС ложится над проезжей частью. Сама дорога будет 4-х полосная, 15 м проезжая часть составляет, каждая часть 7,5 м».