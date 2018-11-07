Женщина и двое детей погибли от угарного газа в Туркестанской области. Трагедия произошла 6 ноября в поселке Манкент Сайрамского района Туркестанской области

Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову в один из домов поселка констатировала смерть женщины, 1973 г.р. и двоих детей — 2006 и 2009 г. р.

Аварийная бригада газовой службы прибыв на место обнаружила ряд нарушений монтажа установки дымохода. Так, дымоотводящая труба (гофра) настенного двухконтурного отопительного котла VAILLANT выведена через стену на улицу. На момент проверки дымоотводящая труба была отсоединена от настенного двухконтурного отопительного котла.

Отопительный двухконтурный котел установлен в нежилом помещении, в котором отсутствует вентиляционный канал.

Причины и обстоятельства ЧП будут выяснены по заключению судебно-медицинской экспертизы.