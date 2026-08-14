Как снизить риск отравления газом?

Жители нескольких общежитий Енбекшинского района годами не могут подключиться к природному газу. По словам жительницы Салихи Жаңбырбайкызы, от баллонов с пропаном постоянно исходит запах газа.

А решить вопрос с проведением голубого топлива своими силами жильцы не могут: «Сейчас мы больше всего боимся газа. Боимся оставить его открытым и боимся закрыть. Потому что постоянно чувствуется запах газа. Сколько бы ни проверяли, запах всё равно появляется».

Эти общежития были построены в 1977 году. При строительстве зданий газификация не предусматривалась. Сейчас жильцы используют газовые баллоны для бытовых нужд. При этом в случае утечки газа в зданиях не предусмотрена система вентиляции, которая могла бы обеспечить безопасность.

Несмотря на возраст зданий, специалисты не относят эти общежития к аварийному жилью. Всего в Еңбекшинском районе четыре таких здания, в них проживает около 400 человек.

Пернебек Айтжанов, начальник отдела развития качества среды аппарата акима Енбекшинского района: «Рассматриваются варианты перевода общежитий на электрические плиты. В одном из общежитий — в Қаратөбе — жильцы уже дали согласие на такой вариант. Сейчас там проводятся необходимые работы, после чего газовые баллоны планируют полностью убрать из использования».

Не меньше беспокоит и ситуация с пожарной безопасностью в районе. С начала года здесь зарегистрировано около 45 возгораний, пострадали восемь человек. Впереди отопительный сезон и специалисты напоминают жителям основные правила безопасности при обращении с газовыми баллонами.

Торегали Уркимбаев, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Енбекшинского района:

«У нас были случаи, когда газовый баллон заправляли полностью — на 100 процентов — и заносили в теплое помещение. При нагревании газ расширяется. В результате происходил взрыв, и половина дома оказывалась разрушенной. Поэтому необходимо соблюдать требования. Баллон должен быть заполнен на 70 процентов, а 30 процентов необходимо оставлять для расширения газа».

Спасатели не только проводят разъяснительную работу, но и устанавливают в домах специальные датчики. С начала года в районе установили 12 таких устройств. Специалисты напоминают о самых распространенных ошибках. Это — несвоевременная чистка дымоходов и отсутствии проветривания при использовании газбаллонов.