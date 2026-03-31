Санэпидконтроль Шымкента напомнил о мерах безопасности при использовании газового оборудования

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента предупреждает жителей и гостей города об участившихся случаях отравления угарным газом. Пострадавшими становятся как взрослые, так и дети.
Основной причиной происшествий остаётся использование неисправных газовых колонок, водонагревателей, котлов и печей. Отравления продолжают регистрироваться даже после завершения отопительного сезона.
Угарный газ опасен тем, что не имеет запаха и цвета, поэтому его называют «тихим убийцей». При отравлении могут появиться слабость, головная боль, головокружение, шум в ушах, одышка и нарушение зрения.
При первых признаках необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, облегчить дыхание и вызвать скорую помощь.
Специалисты также рекомендуют регулярно проверять исправность газового и отопительного оборудования, а при выявлении неисправностей обращаться к специалистам.