Санэпидконтроль Шымкента напомнил о мерах безопасности при использовании газового оборудования

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента предупреждает жителей и гостей города об участившихся случаях отравления угарным газом. Пострадавшими становятся как взрослые, так и дети.

Основной причиной происшествий остаётся использование неисправных газовых колонок, водонагревателей, котлов и печей. Отравления продолжают регистрироваться даже после завершения отопительного сезона.

Угарный газ опасен тем, что не имеет запаха и цвета, поэтому его называют «тихим убийцей». При отравлении могут появиться слабость, головная боль, головокружение, шум в ушах, одышка и нарушение зрения.

При первых признаках необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, облегчить дыхание и вызвать скорую помощь.

Специалисты также рекомендуют регулярно проверять исправность газового и отопительного оборудования, а при выявлении неисправностей обращаться к специалистам.