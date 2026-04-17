125 случаев отравления угарным газом за сезон заставили спасателей Шымкента обратиться к жителям

Ангелина Волкова
Тотальную проверку просят проводить спасатели в своих домах. А причина тому веская. Короткое замыкание или небольшая утечка газа приводит к тому, что погибают целые семьи. И таких случаев десятки! Одна из мер, установка газосигнализаторов, именно такие приборы могут сохранить жизни, говорят спасатели!

Рауан Ордабек, и.о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Шымкента: «Чаще всего возгорания происходят из-за оставленных без присмотра включённых газовых плит. Также причиной становится не отключённое электрическое оборудование, в том числе зарядные устройства мобильных телефонов. Есть и случаи, связанные с утечкой газа, но большая часть пожаров происходит все таки из-за короткого замыкания».

Несмотря на высокие показатели, в отопительный сезон 2025–2026 годов количество пожаров снизилось. Вот только на этом фоне резко участились случаи отравления угарным газом- зарегистрировано 125 фактов.

Если в этом году погибли 12 человек, то в прошлом таких случаев было всего 3. А с начала 2026 года огнеборцы ликвидировали 73 пожара. Из-за несоблюдения правил безопасности погибли 4 человека, ещё двое получили травмы.

Рауан Ордабек, и.о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Шымкента: «Случаи отравления зафиксированы в микрорайонах Куншыгыс и Спортивный. В Спортивном микрорайоне, в одном доме, сразу в трёх квартирах, были обнаружены тела четырёх человек. Материалы по данному факту переданы в полицию, ведётся расследование».

Большинство трагедий — это не случайность, а цена невнимательности и игнорирования элементарных правил безопасности. Пожар не предупреждает и не даёт второго шанса. Он приходит внезапно — и оставляет последствия, которые уже нельзя исправить.

