На мосту через реку Бадам на трассе Коргас-Алматы-Шымкент в направлении Узбекистана начались ремонтные работы.

Переправа, ширина которой достигает 11 метров, была признана аварийной несколько лет назад. Здесь пересекаются множество трасс, а потому городское руководство, осмотревшее окрестности моста, пришло к выводу, что необходим капитальный ремонт.

По экономическому и стратегическому основаниям автомобильное движение на мосту через реку Бадам останавливать нельзя. Поэтому строительство новой переправы началось рядом. Стоимость работ достигает 2 миллиардов тенге. Когда новый мост будет достроен, старую переправу подрядчики демонтируют.

Мост через реку Бадам был построен более пятидесяти лет назад ещё при Советском Союзе. В сутки по нему проезжает несколько тысяч автомашин. С каждым годом мост всё больше ветшал и нёс угрозу обрушения. А в последнее время необходимость новой переправы встала особенно остро.

Төрехан Дуйсенов, представитель компании подрядчика: «Мы прорыли уже 25 метров под основанием моста поставили каркас и залили его бетоном. Первые пятнадцать метров работать было тяжело, потому что встречались в земле скальные породы, но потом стало легче. Раньше не было таких тяжёлых автомашин как сейчас, поэтому мы в смете заложили грузоподъёмность моста с запасом».

Ширина нового четырёхполосного моста будет 28 метров. Все его характеристики соответствуют современным стандартам. Если финансирование не затянется, то путепровод строители планируют сдать уже к концу этого года. Пока погода благоприятствует и строительные работы ведутся в две смены.

Данияр Худайбергенов