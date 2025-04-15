15 объектов недвижимости изымут в госсобственность при строительстве моста в Шымкенте

Новый подвесной мост над железной дорогой должен решить проблему многолетних пробок, однако временно может затруднить международный транзит, передает агентство Kazinform.

Работы стартовали на пересечении улиц Момынова и Тленшина в Енбекшинском районе Шымкента. Именно здесь ежедневно, на протяжении 20 лет, скапливаются заторы из-за железнодорожного переезда. Чиновники уверяют, что вскоре водители смогут добираться до жилого массива Сайрам и села Туркестанской области без пробок.

По словам горожан — а это больше 300 тысяч жителей, с утра и до полудня, а затем вечером с 16:00 до 19:00, движение здесь практически замирало.

«Через этот участок проезжает весь поток из Сайрама в более чем 15 населенных пунктов, включая Отемис, Каскасу и Карамурт. Мы очень долго ждали этих изменений», — рассказали местные жители.

В управлении транспорта пояснили, что проект рассчитан на два года. Путепровод по улице Момынова планируют завершить в ноябре этого года. По улице Тленшина работы продолжатся — из-за узкой дороги и плотной застройки.

«Стоимость проекта составляет около 13 миллиардов тенге. Городской бюджет не покрывает все расходы, поэтому мы обратились к депутатам Парламента с просьбой о дополнительном финансировании из республиканского бюджета», — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов.

На текущий момент инженерные сети уже реконструированы на 90%, строительство путепровода выполнено на 30%. Также ведутся работы по возведению подпорных стен. Запуск движения планируется в ноябре 2025 года.

В связи со строительством 15 объектов недвижимости, в том числе жилые дома, будут изъяты в государственную собственность. При этом, как отмечают в акимате, особое внимание уделяется минимизации сноса коммерческой недвижимости.

В управлении транспорта добавили, что несмотря на возможные временные неудобства, график движения поездов не изменится.