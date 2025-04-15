15 объектов недвижимости изымут в госсобственность при строительстве моста в Шымкенте

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Строительство подвесного моста над железной дорогой

Новый подвесной мост над железной дорогой должен решить проблему многолетних пробок, однако временно может затруднить международный транзит, передает агентство Kazinform.

Работы стартовали на пересечении улиц Момынова и Тленшина в Енбекшинском районе Шымкента. Именно здесь ежедневно, на протяжении 20 лет, скапливаются заторы из-за железнодорожного переезда. Чиновники уверяют, что вскоре водители смогут добираться до жилого массива Сайрам и села Туркестанской области без пробок.

По словам горожан — а это больше 300 тысяч жителей, с утра и до полудня, а затем вечером с 16:00 до 19:00, движение здесь практически замирало.

«Через этот участок проезжает весь поток из Сайрама в более чем 15 населенных пунктов, включая Отемис, Каскасу и Карамурт. Мы очень долго ждали этих изменений», — рассказали местные жители.

Строительство подвесного моста над железной дорогой

В управлении транспорта пояснили, что проект рассчитан на два года. Путепровод по улице Момынова планируют завершить в ноябре этого года. По улице Тленшина работы продолжатся — из-за узкой дороги и плотной застройки.

«Стоимость проекта составляет около 13 миллиардов тенге. Городской бюджет не покрывает все расходы, поэтому мы обратились к депутатам Парламента с просьбой о дополнительном финансировании из республиканского бюджета», — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов.

На текущий момент инженерные сети уже реконструированы на 90%, строительство путепровода выполнено на 30%. Также ведутся работы по возведению подпорных стен. Запуск движения планируется в ноябре 2025 года.

В связи со строительством 15 объектов недвижимости, в том числе жилые дома, будут изъяты в государственную собственность. При этом, как отмечают в акимате, особое внимание уделяется минимизации сноса коммерческой недвижимости.

В управлении транспорта добавили, что несмотря на возможные временные неудобства, график движения поездов не изменится.

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