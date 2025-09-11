В Шымкенте готовят к сдаче подвесной мост на улице Момынова

Начало учебного года — как двойная дополнительная нагрузка на железнодорожный переезд по улице Момынова.

Нескончаемые ежедневные пробки — напоминание строителям, чтобы работы, которые стартовали в декабре 2024 года, шли быстрее. Горожане признаются, что с нетерпением ждут, когда в Енбекшинском районе появится долгожданный подвесной мост.

«Постоянно так! Иногда полчаса, иногда час. На работу опаздываешь. Неудобное положение», — жалуется горожанин, который стоит в автомобильной пробке.

Строительство идет в рамках программы обновления транспортной инфраструктуры. Главный специалист отдела автомобильных дорог говорит, что вскоре водители смогут добираться до жилого массива Сайрам и села Туркестанской области не теряя время на пробки и заторы.

«По заданию акима нашего города, и чтобы улучшить инфраструктуру Шымкента, на улице Момынова была начата стройка моста. На сегодняшний день выполнено 80% работы. Планируем завершить строительство до конца этого года», — сообщил главный специалист отдела автодорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Нурбол Кожабеков.

Подвесной мост с пешеходным переходом и светофорами обещает комфортное передвижение не только автомобилистов, но и горожан, предпочитающих пешие прогулки. А главное повысит безопасность дорожного движения.

Как нам сообщили на месте, строительство моста не прекращается ни днем, ни ночью. А для постройки используют наши отечественные материалы.

Строители отмечают, что за время стройки, уже с легкостью могут назвать дни, когда пробки становятся нескончаемыми. Начальник участка Максат Тумаров делится, работу это усложняет, но не останавливает.

«Мы особенно радуемся субботе и воскресенью, именно в эти дни пробок намного меньше. А так пробки круглый день, потому что тут непосредственно находятся промзоны, склады, где полностью грузовые машины ездят», — говорит начальник участка Максат Тумаров.

Аналогичный путепровод строится на улице Тленшина. Работы на этом участке были приостановлены из-за споров с местными жителями за земли, которые попадали под госизъятие. Однако сейчас процесс идет в соответствии с планами. Ожидается, что новые мосты соединят восточные районы города с центром.

В отделе автомобильных дорог поясняют, сдать мост в эксплуатацию на ул. Момынова планируют в начале следующего года, а на Тленшина в конце 2026 года.