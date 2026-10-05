Аналитики объяснили новое ослабление тенге

После заметного укрепления тенге доллар снова начал расти. На пятничных торгах американская валюта подорожала более чем на 9 теңге — до 451,50 теңге. Сегодня курс составляет 454,98 теңге за доллар.

Для сравнения, в конце сентября доллар опускался ниже 440 теңге. Тогда в Национальном банке укрепление тенге объясняли в том числе избытком предложения иностранной валюты на рынке. Из-за этого регулятор даже отложил запланированные операции в рамках зеркалирования сделок с Национальным фондом.

В начале года курс составлял 511,37 теңге за доллар. Сейчас активность на валютном рынке остаётся высокой, объём торгов достиг почти 450 млн долларов.

В Ассоциации финансистов Казахстана связывают новое ослабление тенге сразу с несколькими факторами. Среди них — снижение мировых цен на нефть, укрепление индекса доллара и рост внутреннего спроса на иностранную валюту после заметного укрепления тенге в предыдущие недели.

«Давление на нацвалюту усиливал неблагоприятный внешний фон — снижение нефтяных котировок сопровождалось укреплением индекса доллара. Масштаб движения также может указывать на активизацию внутреннего спроса на инвалюту после существенного укрепления тенге в предыдущие недели», — сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана.