В Шымкенте 480 сотрудников Центра сердца бесплатно пройдут обследование

В Шымкенте сотрудники Центра сердца бесплатно проходят комплексное лабораторное обследование в рамках совместного социального проекта с КДЛ «ОЛИМП».

Акция приурочена к 20-летию компании. Всего обследование пройдут около 480 сотрудников Центра сердца, для которых планируется провести порядка 7 200 анализов.

В Центре сердца отмечают, что современная медицина всё больше ориентируется на профилактику и раннее выявление факторов риска ещё до появления симптомов.

«Когда мы начинаем с себя — следим за образом жизни, отказываемся от вредных привычек, занимаемся спортом, — это становится примером и для пациентов. Люди начинают лучше понимать важность профилактики», — отметила заместитель председателя правления по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию НАО «Центр сердца Шымкент» Гульмира Сейтжанова.

Диагностику проводят в двух форматах. Часть сотрудников проходит обследование непосредственно в лаборатории, для остальных организован выездной забор биоматериала в Центре сердца.

По словам генерального директора представительства КДЛ «ОЛИМП Орда» в Шымкенте Галымжана Пошымова, обследование всех 480 сотрудников планируют завершить примерно за десять дней.

В лаборатории также отмечают, что сегодня доступны более трёх тысяч видов исследований, в том числе по направлениям онкологии, неврологии, генетики и аутоиммунных заболеваний.

Организаторы рассчитывают, что проект поможет привлечь дополнительное внимание к профилактике заболеваний и регулярной диагностике.