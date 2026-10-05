Электрический столб убрали с территории частного двора в Шымкенте

В Шымкенте по обращению жителя микрорайона «Таскен» перенесли электрическую опору, которая находилась на территории частного двора.

Проблему подняли во время выездной встречи акима города с населением. Житель улицы Балқыбек сообщил, что старая деревянная опора линии электропередачи оказалась внутри участка и создавала неудобства.

После обращения специалистам поручили изучить ситуацию. Уже на следующий день они выехали по указанному адресу.

В результате старую деревянную опору демонтировали, а новую железобетонную установили за пределами двора. Территорию участка привели в порядок.

В акимате отметили, что обращения, поступившие во время выездных встреч, находятся на контроле до полного исполнения поручений.