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Электрический столб убрали с территории частного двора в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Шымкента

В Шымкенте по обращению жителя микрорайона «Таскен» перенесли электрическую опору, которая находилась на территории частного двора.

Проблему подняли во время выездной встречи акима города с населением. Житель улицы Балқыбек сообщил, что старая деревянная опора линии электропередачи оказалась внутри участка и создавала неудобства.

После обращения специалистам поручили изучить ситуацию. Уже на следующий день они выехали по указанному адресу.

В результате старую деревянную опору демонтировали, а новую железобетонную установили за пределами двора. Территорию участка привели в порядок.

В акимате отметили, что обращения, поступившие во время выездных встреч, находятся на контроле до полного исполнения поручений.

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