Мощи Спиридона Тримифунтского доставят в Свято-Никольский кафедральный собор

В Шымкенте готовятся к прибытию ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Православную святыню доставят в Свято-Никольский кафедральный собор, где её смогут посетить верующие.

До Шымкента ковчег побывал в девяти городах Казахстана. В храме ожидают большое количество прихожан.

По словам протоиерея Алексия Лазутина, святыню будут сопровождать греческие священнослужители и представители Митрополичьего округа. В день прибытия в 19:00 в Свято-Никольском кафедральном соборе состоится торжественный молебен.

Десница святителя Спиридона постоянно хранится на греческом острове Корфу. В Казахстан её привезли по просьбе Православной церкви Казахстана и с согласия митрополита Корфского Нектария. Шымкент станет последним городом маршрута, после чего святыню отправят обратно.

Святитель Спиридон Тримифунтский особо почитается в православной традиции. Верующие обращаются к нему с молитвами о здоровье, помощи в сложных жизненных обстоятельствах, семейном благополучии и решении бытовых проблем.

Сотрудник отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Чимкентской и Туркестанской епархии Алексей Королевский отметил, что в церковном предании описываются случаи чудес и исцелений, связанных с почитанием мощей святителя.

Ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского будет находиться в Шымкенте с 9 по 10 октября. В эти дни двери храма будут открыты круглосуточно.