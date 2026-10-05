В Шымкенте креаторов учат превращать творчество в бизнес

В Шымкенте стартовал региональный этап акселерационной программы Creative Shift для представителей креативных индустрий. Проект предназначен для креаторов Шымкента и Туркестанской области.

Участников обучают основам креативного предпринимательства, помогают дорабатывать идеи, составлять бизнес-планы, искать способы продвижения и выводить проекты на рынок.

В программе участвуют представители разных направлений — музыки, кино, веб-сериалов, моды, прикладного искусства, медиа и других творческих сфер.

Одна из участниц проекта Акбота Айтбай занимается рукоделием уже 15 лет. Она рассчитывает использовать обучение для развития собственного дела.

«Я хочу узнать, как развивать бизнес, привлекать инвестиции, продвигать своё дело и масштабировать его. В моих планах — представить свою продукцию на мировом уровне», — рассказала мастер по рукоделию.

В течение недели для участников проходят офлайн-занятия. Затем обучение продолжится в онлайн-формате и на консультационных встречах.

Эксперты проанализируют проекты креаторов и помогут им разработать бизнес-модели и стратегию выхода на рынок. Десять наиболее перспективных проектов из Шымкента отберут для участия в менторских сессиях в Астане.

По словам заместителя председателя правления Фонда развития креативных индустрий Алмаса Сагынулы, главная задача программы — помочь креаторам не только получить стартовую поддержку, но и в дальнейшем самостоятельно развивать свои проекты.

Сейчас в Creative Shift участвуют 175 креаторов. С ними работают 10 менторов и экспертов, среди которых восемь местных и два международных специалиста.

Программа охватывает четыре основных направления: аудиовизуальное искусство, музыку и сцену, изобразительное и прикладное искусство, а также литературу, медиа и искусственный интеллект.