Казахстан сохранит действующий уровень нефтедобычи в ноябре

Казахстан сохранит действующий уровень добычи нефти как минимум ещё на месяц. На встрече ОПЕК+ семь стран договорились не менять производственные параметры в ноябре.

В переговорах участвовали Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман. Решение принято после оценки ситуации на мировом нефтяном рынке и прогнозов спроса и предложения.

В ОПЕК+ сообщили, что страны сохранят в ноябре уровни добычи, установленные на сентябрь 2026 года. Участники также подтвердили готовность соблюдать достигнутые договорённости и продолжать ежемесячно оценивать состояние рынка.

Эксперты отмечают, что ситуация на нефтяном рынке остаётся неопределённой. На ожидания инвесторов влияют геополитические риски, атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и рост товарных запасов нефти в США.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов считает, что при высоких ценах на нефть страны могут компенсировать снижение объёмов добычи за счёт стоимости сырья.

По его словам, дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от геополитической ситуации. Если напряжённость снизится, стоимость нефти может скорректироваться до 70–80 долларов за баррель.

Пока котировки остаются выше отметки в 100 долларов. Декабрьские фьючерсы на Brent составили 101,52 доллара за баррель.