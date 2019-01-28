Женская сборная Казахстана выиграла Суперкубок международного турнира «Кубок наций» Казахстанские спортсменки заняли первое общекомандное место среди взрослых, молодежи и юниоров.

С 16 по 20 января в Сомборе (Сербия) проходил международный турнир по боксу «Кубок наций», участниками которого стали более 170 боксеров из 20 стран мира.

Сборная Казахстана была представлена юниорской, молодежной и взрослой командами. Женская национальная сборная возвратилась домой с 11 медалями – 5 золотыми, 1 серебряной и 5 бронзовыми. Алуа Балкибекова (48 кг) оказалась сильнее россиянки Юлии Чумгалаковой и выиграла финал со счетом 4:1.

Ангелина Лукас (51 кг) в решающем бою забрала золото у соотечественницы Назым Кызайбай.

Дина Жоламан (54 кг) единогласным решением судей выиграла у венгерки Сабины Шуцс.

Римма Волосенко (60 кг), признанная лучшим боксером турнира, одержала победу над Сарой Берам из Хорватии.

Последней на ринг вышла Ляззат Кунгейбаева, выигравшая у Александры Дмитриевой (Россия) раздельным решением судей.

Бронзовыми медалистками турнира стали Алия Абдраимова, Акерке Бахытжан, Баян Акбаева, Аида Ондаш и Молдир Базарбаева. Жибек Жараскызы (66 кг), Айжарык Шерихан (70 кг) и Ксения Древал (+80 кг) стали чемпионками турнира среди юниоров. В финале Айжарык Шерихан (66 кг) встретилась с Жибек Жараскызы, и, уступив ей бой, стала серебряным призером соревнований.

Кроме того, серебро досталось Сымбат Алиаскар (46 кг), Гульнар Турапбай (52 кг), Валерии Семеновой (70 кг) и Назерке Серик (57 кг). Талшын Тосбай (60 кг), Камиля Ахмет (52 кг) и Айдын Темиржан (57 кг) стали бронзовыми призерами. Чемпионками турнира среди молодежи стали Мария Гладкова (57 кг), Анель Сакиш (51 кг) и Анель Кудайберген (48 кг). Еркежан Даулетжанкызы (57 кг), Молдир Тоикова (54 кг) и Улжанай Мамутова (64 кг) стали серебряными медалистками турнира, а Гульсая Ерпжан (81 кг) – бронзовой медалисткой.

Казахстанские спортсменки заняли первое общекомандное место среди взрослых, молодежи и юниоров и стали обладателями Суперкубка турнира.