В Кентау юные спортсмены делают первые шаги в большой бокс

В спортивном клубе Кентау боксом занимаются более 100 подростков. Для многих секция стала первым шагом к серьёзным соревнованиям и спортивным достижениям.

16-летний Жалил Мамадалиев тренируется более трёх лет и уже успешно выступал на республиканских турнирах. Его ближайшая цель — победить на областных соревнованиях и пробиться на чемпионат Казахстана.

14-летний Гурам Гузалов пришёл в бокс по совету отца. За три года он успел стать призёром областных соревнований и победителем международных турниров.

Тренировки проходят шесть дней в неделю. Группы формируют с учётом возраста спортсменов, а особое внимание тренеры уделяют безопасной подготовке и контролю веса.

Сегодня в Кентау работают четыре специализированных спортивных учреждения для детей и подростков, где тысячи юных жителей занимаются различными видами спорта.

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