Оказывается, удалённые собеседником сообщения в WhatsApp можно восстановить и прочесть, причём безо всяких сторонних приложений — благодаря штатной функции резервного копирования, которая встроена в мессенджер, передает Оtyrar.kz со ссылкой на «Популярную механику».

Механизм восстановления удалённых сообщений в WhatsApp основан на функции резервного копирования чата, которая встроена в приложение и работает по умолчанию. Функция удаления отправленных сообщений появилась в приложении больше года назад, но имеет временные ограничения: удалить своё послание можно лишь в течение часа после отправки.

Но теперь выяснилось, что исчезнувшие сообщения можно восстановить, хоть и с ограничениями.

Итак, чтобы прочитать удалённое из чата сообщение, необходимо удалить WhatsApp с устройства, а затем снова установить его. В таком случае весь чат восстановится из резервной копии в своём первозданном виде — вместе с исчезнувшими прежде сообщениями.

Однако этот способ работает лишь в том случае, если устройство не перезагружалось и если архив ещё не успел обновиться.

По умолчанию это происходит автоматически каждую ночь.