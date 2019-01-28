В Шымкенте прошел музыкальный спектакль «Райские яблоки», посвященный памяти Владимира Высоцкого.

Песни сменяются стихотворениями Владимира Высоцкого, вплетаясь в сюжет музыкального спектакля. Его на сцене русского драмтеатра воплощают российские артисты. Более 15 лет постановка «Райские яблоки» лучшее из того, что было создано о популярном барде 20 века.

Рашид Тугушев, режиссер спектакля «Райские яблоки»: «Это меня мой однокурсник, Никита Высоцкий, попросил сделать что-то посвященное Владимиру Семеновичу. Я Высоцкого с детства люблю. Я с радостью согласился и мы сделали такую композицию. Это, с одной стороны, не драматический спектакль, там звучат песни. С другой стороны, он драматический. Потому что мы в теме несем его взаимоотношения с женщинами. Он черпал творчество из любви. Ну вот такой был менестрель».

Собирательный образ женщин в жизни Высоцкого воплощала на сцене заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда.

Людмила Татарова-Джигурда — российская театральная актриса:»Очень страшно было, как пойдет спектакль. Это же живой организм. Каждый спектакль он по-своему идет и ты никогда не знаешь, что будет уже через 5 минут. Сегодня были места, знаете, где по-актерски очень хочется держать паузу. Когда ты берешь эту паузу и слышишь, как дышит зал. А он не дышал сегодня. В этой паузе хотелось держать, держать и держать. Но невозможно было до конца. В этих паузах я получала удовольствие, я слышала зал и он меня вдохновлял».

Вдохновляла шымкентская публика на протяжении всего спектакля и лучшего исполнителя песен Владимира Семеновича Алексея Зыкова. Несмотря на плохое самочувствие артист старался изо всех сил, пел с особым проникновением.

Алексей Зыков — автор-исполнитель, композитор: «Публика просто шикарная. Вы же сами видели и слышали, что несмотря на какие-то нюансы, которые у нас были, публика даже не шелохнулась. Как будто комар пролетит и можно было услышать. Это о многом говорит. Насчет Высоцкого, ну… это моя жизнь».

Жизнь Высоцкого в цифрах — это 600 песен, 30 кинофильмов, 15 спектаклей, три брака, одна государственная премия, полученная посмертно и 25 памятников. Но это не важнее того, что Владимир Высоцкий оставил в умах и сердцах нескольких поколений.

Тахир Узденов, бард: «Великолепный спектакль. Очень с душой и проникновенно было все сделано. И это сразу нашло отражение у нашего зрителя. Потому что Владимир Семеныч — это народный поэт того народа, который жил в Советском Союзе… Любовь к нему, я думаю, также как к Пушкину, как к Абаю Кунанбаеву, Джамбулу будет жить вечно».

Оксана Емельянова, зрительница: «Первый раз, честно говоря, побывала на концерте Высоцкого, хотя очень мне нравились его песни. Постановка, жанр, я всегда восхищалась его творчеством. Впечатлило, честно говоря, очень впечатлило. Поэтому я, наверно, ежегодно буду посещать такие произведения, спектакли его».

Закончивается антрепризный спектакль «Райские яблоки» не только искренним поклоном звезд сцены, но и раздачей яблок. Аплодируя с яблоками в руках, зрительный зал провожает артистов с восторгом.