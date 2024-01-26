В Шымкенте состоялся вечер памяти Владимира Высоцкого

43 года назад не стало Владимира Высоцкого — артиста и большого поэта.

Он, оставшийся в хрониках, своим голосом, своим профилем. Строки песен, будто отлитые в бронзе. Он живой. Традиционный поэтический вечер, посвященный его творчеству, собрал десятки гостей.

Денис Жарменов, житель г.Шымкента:

«Это великий поэт композитор поэтому с большим уважением отношусь к личности Высоцкого , ну и конечно же очень нравится его творчество и поэтому с большим интересом посетил это мероприятие.Очень много фотографий, которые напоминают о Высоцком и очень интересно, что такая известная личность побывал в Шымкенте в свое время».

В выставочном зале библиотеки Пушкина в Шымкенте представили более 40-ка редких фотографий. Во многом это заслуга — Марса Садыкова. Его по праву можно назвать истинным и верным поклонником Высоцкого. Еще в юношестве мужчина открыл для себя творчество талантливого поэта. Сегодня его называют известной личностью в «высоцковедческой» среде, а труды и заслуги Марса Садыкова были вознаграждены специальной медалью «За вклад в увековечивание памяти Владимира Высоцкого». Награду вручили на бардовском фестивале в Новосибирске.

Марс Садыков, C0619 хранитель музея Владимира Высоцкого в Шымкенте:

«Я решил почему бы не устроить фотовыставку фотографий Высоцкого о Казахстане и я созвонился со своими друзьями с Алматы и мне прислали фотографии и я решил устроить такую выставку для нашего города.С маленьких лет я ходил в горы, слушал песни Высоцкого и я заболел им надо болеть, Высоцкий — это все.»

Опереться как о скалу справедливости, правды, добра. Высоцкий – это близко к совести. Гости вечера погрузились в теплую и творческую атмосферу. Нескольких часов поклонники артиста наслаждались бессмертным творчеством Владимира Высоцкого. Его любила вся страна. Его песни живы, его роли и в театре, и в кино современны до сих пор. И фильмы хочется пересматривать. И место встречи, действительно, нельзя изменить, потому что эта звезда по имени Владимир Высоцкий во многих сердцах навсегда.