В русском драматическом театре прошел традиционный вечер памяти, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого.

Известного барда, поэта, исполнителя и автора песен в этом году шымкентцы чествовали в течение двух дней.

«Это наш гений нашего прошлого столетия, наверное один из самых значимых поэтов-песенников», — говорит жительница Шымкента.

«Владимир Семенович Высоцкий дает нам возможность попеть, наши актеры начинают петь и прекрасно поют», — говорит директор русского драмтеатра.

«Когда я была маленькая в пионерском лагере звучала утренняя гимнастика, и у нас папа любил Высоцкого, он сидел ждал концерта записывал их, и у нас звучали дома песни Высоцкого», — говорит актриса театра.

Кажется, только ему из года в год можно посвящать такие добрые слова, на его песнях выросло не одно поколение, и что самое удивительное — он актуален и сегодня.

День памяти открыл военный духовой оркестр. При полном параде музыканты исполняют популярные песни Владимира Семеновича — «Корабли» и «Братские могилы».

Оркестр сменили участники популярной группы «Фонограф». Для гостей вечера музыканты подготовили несколько композиций, в том числе и юмористическую, или, как ее называл сам Высоцкий, шуточно-бытовую песню «Ходят слухи».

«Я помню, как в первые года приходило мало человек, ну максимом 100, потом стало больше, больше, больше. Сейчас полный зал и в два дня мы делаем. Одного дня городу не хватает. И каждый год мы чем -то удивляем зрителей. В будущем мы хотим сделать проект, чтобы живой звук всегда был, мы вчера уже первый концерт отыграли. И появилась такая идея, чтобы мы все пели под живой звук, под «Фонограф», дай бог если нам это удастся — это будет новое что-то», — говорит Игорь ВЕРБИЦКИЙ, директор русского драматического театра г.Шымкента.

Владимир Высоцкий — кумир миллионов покорял и продолжает трогать сердца. Поклонники говорят, что в его творчестве нет фальши.

С большим уважением к творчеству Владимира Семеновича относятся и все артисты театра. Они читают проникновенные стихи Высоцкого.

Артисты показали многогранность творчества Высоцкого. Глубокие стихи дополняли сатирой. Спустя много лет он продолжает жить …. на сцене и в сердцах тысяч тех, кто его помнит. 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года.