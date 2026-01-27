Когда строки становятся дыханием: вечер памяти Владимира Высоцкого

Этот стол сегодня не просто элемент сценографии. Книги, рукописи и телефон переносят зрителя во время, когда стихи Владимира Высоцкого рождались в диалоге с эпохой, со зрителем, с самим собой.

Страна любви-великая страна, сегодня именно так в театре говорят о его творчестве. Почтить память Владимира Высоцкого сегодня пришли те, кто вырос на его песнях, и те, кто открыл для себя его творчество гораздо позже. Любители театра, поэзии и честного слова. Здесь каждый нашёл в его строках что-то своё

«Сегодня хочется получить море положительных эмоций, как это передавал в своих песнях Высоцкий, прочувствовать всю глубину и силу его слов и услышать произведения в современном исполнении»,- говорит зритель.

Приезд Владимира Высоцкого в Шымкент, его концерты в филармонии и их роковое продолжение сегодня вспоминали со сцены театра. Зрителям напомнили о почти забытых событиях о тех, кто «платил должностями» за возможность услышать живой голос литературного гения.

Галина Петриченко, актриса:

«Он современен. В его творчестве есть и сатира, и юмор, и лирика. Он настолько разноплановый. Можно взять любое произведение, и оно обязательно заденет струны души-именно вашей души!».

В творческом наследии Владимира Высоцкого около 800 песен, 200 стихов и тысячи строк, наполненных смыслами. Его стихи сегодня изучают в школе, а его имя давно стало символом эпохи. И не каждый город может гордиться тем, что на протяжении 30-ти лет здесь непрерывно создаются и поддерживаются такие вечера- живые, честные и по-настоящему нужные.

Игорь Вербицкий, директор, заслуженный деятель РК:

«Великий, на мой взгляд, гениальный поэт и актер. Одним только фильмом «Место встречи изменить нельзя» он надолго запомнился нам. Пока жива память о нем, он будет жить, как Пушкин. Ему достанется долгие годы памяти».

«Я люблю значит, я живу. Я живу и значит, я дышу» эти слова Высоцкого продолжают звучать в его песнях, напоминая нам о силе жизни и чувства.