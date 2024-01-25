Высоцкий: для каждого СВОЙ

Начну с анонса. 23 января в 16:00 в выставочном зале универсальной библиотеки имени А. Пушкина открылась фотовыставка под названием «Высоцкий в Казахстане». На ней будет представлено более 40 фотографий, где документально отображено присутствие великого поэта, барда, артиста на казахстанской земле. А 24 января состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный его творчеству. Выставка будет доступна для посещения в течение недели. Вход свободный.

К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА

Со времени смерти Владимира Высоцкого прошло уже 43 года, а его творчество и сейчас актуально, востребовано. Вот написала эту фразу и тут же стала скучна самой себе. Да разве можно изъясняться таким канцелярским слогом, когда его песни до сих пор проникают в душу с неудержимой и неистовой силой?! Тут надо говорить не об актуальности, а о самой настоящей всенародной любви! А чем объяснить такую безбрежную любовь, пока никто не может сказать однозначно. О «феномене Высоцкого» до сих пор ведутся споры в среде литературоведов, музыкантов и психологов, и пока никто из них не пришел к единому знаменателю.

Как-то раз я тоже попыталась дать этому феномену объяснение. Не по причине гордыни или самонадеянной дерзости, а по праву наследственной «фанатствующей» любви к нему с самого раннего детства. У нас в семье был культ Высоцкого. Откуда мой отец доставал магнитофонные записи с его песнями, мне до сих пор неведомо, но эти песни мы, дети, знали наизусть и пели их самозабвенно, пытаясь подпустить хрипотцу в неокрепший детский дискант…

Позднее я сделала для себя вывод, что оглушительная слава Высоцкого частично объясняется его предельным вхождением в близкую для него тему. Это называется эффектом присутствия. Если он пел песню о войне, никто и не сомневался, что он лично сидел в окопах или шел в штыковую атаку. Если пел песни о горах и альпинистах, то все были уверены, что он самолично покорил не одну горную вершину и замирал от восторга перед расстилающейся бескрайней красотой… Впрочем, уголовники и тюремные «сидельцы» тоже считали его своим. Был у него и такой цикл песен, овеянный «блатной» романтикой, и он тоже звучал правдиво и убедительно.

Словом, Высоцкий был СВОИМ для ВСЕХ, и не было человека, до которого бы он ни достучался своей пронзительной честностью и предельной силой самовыражения. С ним вместе переживала, любила, смеялась и плакала вся огромная страна, а он был ярким выразителем ее сомнений и надежд. У него было поистине высокое миссионерское предназначение…

Возможно, найдутся скептики, считающие, что актуальность творчества Владимира Высоцкого в наши дни очень сильно преувеличена. Мол, только старшее поколение «выпуска прошлого века» и способно превозносить его до небес. В силу возраста, отживших взглядов на жизнь и советского воспитания без гаджетов и интернета. А вот и не правда! Специально набрала в поисковике имя Высоцкого, и что вы думаете? Мне сразу выдали около 30 ссылок на различные информационные порталы, где можно узнать мельчайшие подробности его биографии, вплоть до количества жен и обстоятельств смерти. А уж сколько там стихов и песен… И восторженных комментариев…

Вот, например, самый свежий отзыв: «Слушая Владимира Семеновича, каждый раз по-новому понимаю, сколько правды в словах, сколько горечи в музыке. Талантище от Бога! Его душа вечна, пока мы живы – будем помнить о нем!»

И таких отзывов сотни! Не в обиду будет сказано, но среди многих известных бардов, чьи имена тогда тоже были на слуху, Владимир Высоцкий до сих пор занимает лидирующее первое место. Что удивительно, люди и по сей день говорят о нем, как о живом, как будто он пел нам вчера и скоро обещал вернуться…

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ШЫМКЕНТА

Владимир Высоцкий побывал в нашем городе дважды. В первый раз – в августе 1970 года. В этот период он активно гастролировал по всему Советскому Союзу, но больше жаловал крупные города, к которым тогдашний Чимкент, понятно, никак не относился.

Приглашением звезд такой величины и популярности в то время занималась областная филармония. А размещали высоких гостей в бывшей гостинице «Восход» на площади Куйбышева (теперь это гостиница «Ордабасы» на одноименной площади). Легко ли было пригласить в наш провинциальный город такую знаменитую личность всесоюзного масштаба? Конечно, нелегко. Такое стало возможно лишь благодаря «пробивной» силе директора областной филармонии Зое Шинжирбаевой. Марс Садыков, о котором речь пойдет позже, дал ознакомиться с выдержками из книги алматинского «высоцковеда» Сергея Суворова, который привел воспоминания Зоиной сестры об этом событии.

Зоя Шинжирбаева «была одна из немногих, кто разглядел в Высоцком прежде всего поэта, хотя в 1970-м его признавали больше как барда. Заманить такого уровня гастролера в Чимкент было делом архисложным. Как удалось это Зое, отдельная история. Мне же хочется рассказать другую историю, изменившую ее судьбу.

Итак, 1970 год. В городе из уст в уста передают слухи о приезде Высоцкого. Никто не верит, пока не появятся афиши. И начинается ажиотаж. На концерты, помимо чимкентцев, едут из Ленгера, Белых Вод, Ванновки. Желающих так много, что Зоя договаривается с директором Центрального парка Н. Сайдуллаевым, и тот срочно освобождает зал летнего кинотеатра, в котором выступала абхазская оперетта.

Артисты ее, которым тоже хотелось услышать Высоцкого, особо не протестовали и перешли на летнюю эстраду. Но не хватило и двух тысяч мест. Зрители слушали барда, заполнив все подступы к летнему кинотеатру. Зоя уговаривала Высоцкого еще на несколько концертов, затем договорилась с коллегами из Усть-Каменогорска и сама выехала с ним на гастроли. Как уговорила, не секрет ни тогда, ни теперь. А именно простимулировала материально. То есть оформила приказом за №142 по облфилармонии, коим приняла киноактера В. Высоцкого на работу. Разовая ставка была 11 рублей 50 копеек, сольник – 34 рубля 50 копеек. Смешные цифры, несоразмеримые той самоотдаче, с какой обычно пел Владимир Высоцкий, и тем влиянием, которое оказывал на современников.

Зоя Мирзабаевна не отреклась от своего кумира даже после того, как после отъезда Высоцкого ее «разбирали» на бюро горкома партии и объявили выговор. Показалось мало – освободили от занимаемой должности. К тому же, филармония подала на нее судебный иск о взыскании с нее 1 850 рублей, выплаченных Высоцкому и приехавшим с ним помощникам. И хотя суд присудил только 200 рублей, по тем временам это были большие деньги.

«Разглядеть, что истинно, что ложно, может только беспристрастный суд», – писал Высоцкий. А таким может быть только суд истории. Прошло время, и теперь уже хозяева кабинетов, которые решали судьбу Зои Шинжирбаевой, осмелившейся пригласить автора «блатных и политически незрелых песен», с воодушевлением вспоминают о концертах Высоцкого, уверяя, что всегда были поклонниками поэта и актера, имя которого стало теперь культовым».

С ВЫСОЦКИМ ПО ЖИЗНИ

Столь обширный отрывок из книги «Высоцкий в Казахстане» я привела для того, чтобы подчеркнуть роль конкретной личности в реализации каждого большого и важного дела. Без личной инициативы Зои Шинжирбаевой Чимкент никогда бы не увидел и не услышал своего кумира. А вот без Павла Викторовича Кузнецова у нас никогда бы не появился дом-музей Высоцкого, первого и единственного во всей Средней Азии. Конечно, артист бывал на гастролях и в других городах Казахстана: Алма-Ате, Павлодаре, Усть-Каменогорске. Но нигде не нашлось такого преданного энтузиаста, который долго, бережно, по крупицам собирал бы любые «вещественные доказательства» кратковременного пребывания Высоцкого в нашем городе.

К делу приобщалось все: книги, воспоминания, альбомы, виниловые пластинки, фотографии, оригинальные магнитофонные записи, автографы. Был восстановлен даже старенький магнитофон, на котором эти записи воспроизводились.

С уходом Павла Викторовича из жизни, казалось, музей прекратит свое существование, но, к счастью, этого не случилось. Эстафету «хранителя» музея подхватил Марс Садыков, не менее фанатичный любитель творчества Высоцкого. Кстати, степень фанатичности красноречиво являет факт из его альпинистской жизни, засвидетельствованный видеороликом: Марс Садыков сидит в снегах на вершине Эльбруса и громко поет песню Высоцкого «Скалолазка». И это все при явном кислородном голодании на высоте 5 642 метра над уровнем моря…

«Примерно за год до смерти Павел Викторович, словно что-то предчувствуя, стал готовить себе преемника, – вспоминает Марс Раифович. – И почему-то этот выбор пал на меня. Помню, этот год совпал с 70-летним юбилеем Высоцкого, который широко отмечался в Москве. А поскольку Павел Викторович уже чувствовал себя плохо, то мне пришлось ехать на это торжество в качестве представителя от Шымкента. Поначалу я не представлял себя хранителем музея, брал эти обязанности больше из вежливости, но потом втянулся! А сейчас не могу представить себя без этого дела, этих хлопот по увековечиванию памяти любимого мною барда, поэта, да просто необыкновенного человека, масштаб которого трудно переоценить».

Марс Садыков действительно втянулся! Все свое свободное время он отдает налаживанию и расширению связей с различными объединениями «высоцковедов» (это официальный термин!), поездкам на знаковые мероприятия, поискам неизвестных фото- и видеодокументов, связанных с именем Высоцкого… Он стал уже известной личностью в «высоцковедческой» среде, а его труды и заслуги были вознаграждены специальной медалью «За вклад в увековечивание памяти Владимира Высоцкого», которую ему вручили на бардовском фестивале в Новосибирске.

В эту плеяду личностей, так много сделавших для памяти любимого артиста, можно смело включить Игоря Владимировича Вербицкого, директора русского драматического театра. Каждый год, начиная с 2000-го, в стенах театра проходит традиционный вечер памяти Владимира Высоцкого под девизом «Место встречи изменить нельзя». И этот год не исключение. Спасибо им всем за эти встречи, за искренность и постоянство чувств!

Елена Летягина