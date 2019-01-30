Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акимам обеспечить все школы интернетом и транспортом.

«Следует обеспечить все школы полноценными интернетом, школьным транспортом. В то же время по качеству образования в рейтинге наши позиции ухудшаются, хотя в целом нам дают по образованности хорошую оценку», — отметил глава государства.

Кроме того, главам регионов поручено тратить деньги на решение реальных проблем населения, передает Sputnik.

Заниматься решением реальных проблем казахстанцев, а не строить дорогие объекты, спортивные дворцы, центры и музеи поручил Назарбаев.

«По моему поручению на основе результатов социологических исследований, которые провела администрация президента, составлена карта проблемных вопросов страны. В разрезе каждого региона обозначены системные инфраструктурные проблемы — состояние дорог, больницы, сельское водоснабжение. Именно над решением таких вопросов конкретно надо работать, акимы должны жить с этими проблемами, а не только касаться. А правительство должно помогать акимату. Деньги есть. Другое дело, насколько прозрачно расходуются. Ряд акиматов вместо этого увлекается строительством дорогостоящих объектов, спортивных дворцов, центров и музеев, открытием памятников и пышных мероприятий», — сказал Назарбаев.