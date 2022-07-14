Токаев отчитал правительство. Ключевые моменты заседания

Доходы жителей нескольких регионов страны не достигают среднереспубликанского уровня.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В этот список вошел и Шымкент, а также Туркестанская область.

«Доходы жителей Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей не достигают среднереспубликанского уровня. Этот показатель также ниже в городах Алматы и Шымкент. А в Кызылординской области доходы населения даже уменьшились. В мае текущего года показатель реальных доходов граждан составил минус 2,9%», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Такого падения, по словам главы государства, не было уже давно.Была принята программа повышения доходов населения. Но пользы она принесла немного. Президент поручил акимам ежегодно создавать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей и вновь конкретных результатов нет.

«Я предупреждаю вас снова. На этот показатель мы обращаем особое внимание при оценке работы региональных руководителей. Открытие рабочих мест оказывает непосредственное влияние на социальное положение людей. От этого зависит стабильное развитие экономики. Поэтому правительству вместе с акимами следует проанализировать, как эта обязанность выполняется», — говорит президент РК.

Неэффективной Касым-Жомарт Токаев назвал и систему медицинского страхования.

А по сравнению с развитыми странами, в Казахстане ситуация намного хуже по смертности от хронических заболеваний. Президент поручил правительству внести предложения по развитию медицинской сферы.

«Несмотря на увеличение объема финансирования медицины, не находят решения проблемы, накопившиеся в этой сфере. Система медстрахования не оказалась полезной, конкретных результатов нет. Более 3 млн человек оказались за бортом медицинского страхования. Из-за этого они не могут получить в полном объеме медпомощь«.

Говорили и о ценах — главной головной боли казахстанцев. По словам президента, меры правительства по стабилизации цен неэффективны. Он обвинил подчиненных в том, что они пытаются остановить инфляцию «по старинке».

«Правительство выделяет дополнительные средства из бюджета и корректирует цену лишь искусственно. Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями. А по факту должно быть наоборот. Правительство переложило всю ответственность на регионы. Они используют административный ресурс и ходят по магазинам. Других путей и новых идей нет. Такая работа никогда не была эффективной. Словом, нет новой позиции, отвечающей закону рынка», — рассказал президент.

Продовольственная инфляция, по словам Токаева, достигла 19,2 процента. Цены на некоторые продукты питания выросли практически вдвое за год. В городах Казахстана в последние недели ощущается нехватка сахара, люди стоят в магазинах в очередях в попытке купить сахар-песок, цены на который существенно выросли. И это — позор для правительства.

«Мы на 90 процентов зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель — значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны только правильные подходы. Их он и поручил найти правительству.