Правоохранительные органы Талгарского района объявили в розыск двоих мужчин, обвиняемых по статье 192 УК РК по разным частям. Обоих заключат под стражу, как только поймают, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Так, разыскивается Серикбаев Марат Саритаевич 1973 года рождения. Отмечается, что он родился в Туркестанской области.

Его обвиняют в разбое по части второй статьи 192 УК РК.

Также, полиция ищет Гасанова Тофика Хасановича 1994 года рождения. Он родился в Алматинской области.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного той же статьей, но частью четвертой. Согласно УК РК, Тофик совершил разбой либо в составе преступной группы, либо в особо крупном размере.

«Всем кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (7272) 95-63-96; 95-61-05, 8 (72774) 2-10-61, 8 (7282) 600-232, 600-233 либо 102», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.