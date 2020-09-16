Установлены также восемь лиц, ранее пропавших без вести.

Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области в рамках прошедшего оперативно-профилактического мероприятия “Розыск” задержали 16 разыскиваемых преступников, восемь из которых находились в международном розыске, сообщает сообщает Polisia.kz.

Установлены также восемь лиц, ранее пропавших без вести.

В ходе ОПМ “Розыск”, оперативники криминальной полиции Толебийкого РОП задержали на территории района гражданина Республики Таджикистан, находившегося с 2016 года в международном розыске за перевозку наркотических средств. Преступника доставили в отдел полиции и взяли под стражу. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства дела.

Еще одного разыскиваемого преступника задержали полицейские Сарыагашского районного отдела полиции. Гражданин Казахстана разыскивался органами внутренних дел Республики Узбекистан с 2010 года за контрабанду.

В тот же день, сотрудники Тюлькубасского РОП задержали другого гражданина Казахстана, разыскиваемого с 2012 года УМВД России по Забайкальскому округу за незаконное хранение и перевозку наркотических средств. Подозреваемый находится под подпиской.

Как отметили полицейские ДП Туркестанской области, работа криминальной полиции по розыску лиц, скрывшихся от органов правосудия и без вести пропавших, проводится на постоянной основе и будет продолжена в дальнейшем.