В Шымкенте продавщица магазина оказала достойное сопротивление и не позволила мужчине совершить ограбление торговой точки.

В Шымкенте продавщица одного из маленьких и неприметных магазинов, расположенного рядом с автобусной остановкой смогла предотвратить ограбление.

Данное происшествие произошло на автобусной остановке, расположенной вблизи пересечения двух улиц Байтурсынова и Аргынбекова. Пока, по неподтвержденной информации, неизвестный мужчина зашел в дукен и начал требовать денег у продавщицы. Она ответила категоричным отказом. После чего несостоявшийся налетчик проявил агрессию. Женщина оказалась не из робкого десятка. При виде свирепого мужчины женщина не растерялась, самообороняясь, она распылила в лицо налетчика перцовый баллончик. В панике мужчина бросился к выходу и скрылся за дверью.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые сразу же приступили к снятию отпечатков пальцев и поимки злоумышленника.

Приметы несостоявшегося грабителя переданы правоохранителям. Ведутся поиски подозреваемого.