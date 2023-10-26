Молодая мама дала отпор грабителю в Шымкенте

В Казнете обсуждают видео, на котором молодая женщина опрокинула злоумышленника на землю.

Женщина гуляла по улице с ребенком, когда грабитель выхватил её телефон. В тот момент, молодая мама побежала за вором и опрокинула его на землю.

К этому времени на помощь к женщине подбежал сосед. На кадрах видно, как злоумышленник встал с земли, ему удалось убежать.

Женщину, которой удалось дать отпор грабителю казахстанцы прозвали «опасная мама» и восхищаются её смелостью и быстрой реакцией.

«Мамы Шымкента это супер!»;

«Какая смелая девушка, большинство бы побоялись бежать вслед, да и какая сила!»,-пишут в комментариях под видео.