Завтра, 1 февраля, благотворительный фонд «Ізгілікте жарысайық» устраивает акцию для работников коммунальных хозяйств.

Недавно на Тамерлановском шоссе ранним утром во время уборочных работ была сбита насмерть сотрудница одного их коммунальных хозяйств города Шымкента.

Общественный Благотворительный Фонд «Ізгілікте жарысайық» хотел бы отдать дань памяти усопшей и привлечь внимание общественности к тем, кто стоит на страже общественного порядка и соблюдения чистоты нашего города.

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В день акции в социальный дом будут приглашены работники коммунальных служб Каратауского района, где их будет ждать угощение в виде плова, который приготовят сотрудники фонда. В планах накормить пловом посетителей социального дома, а также проезжающих рядом с фондом водителей автобусов и их контролёров. В этот же день фонд планирует начать еженедельную бесплатную раздачу хлеба для нуждающихся. Первая партия из 300 булок хлеба, купленных на средства спонсоров, будут розданы волонтёрами перед соцмагазинами.

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Напомним, мы ранее сообщали об открытии социального дома-магазина «Ізгілік» для малоимущиx семей, многодетных матерей-одиночек без кормильца.

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За 4 месяца со дня открытия специального магазина фонд помогает на постоянной и безвозмездной основе 600 семьям одеждой, продуктами питания, а также другими вещами, которые сдали жители Шымкента в социальный магазин в пользу нуждающихся.

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«Социальный дом» — лишь один из многих проектов благотворительного фонда.

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ОБФ «Ізгілікте жарысайық» приглашает к сотрудничеству всех, кому не безразлична судьба обездоленных. Фондом утверждён план работы на 2019 год, который полон новых идей и креативных акций. Пользуясь случаем, фонд хотел бы поблагодарить всех тех, кто помогает нам морально и материально. Ждем от вас отзывов и новых идей.