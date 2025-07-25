Перизат Кайрат и её матери Гайни вынесли приговор

Громкое дело о мошенничестве в сфере благотворительности завершилось оглашением приговора. Основательницу фонда Biz Birgemiz Kazakhstan 2030 Перизат Кайрат и её мать суд в Астане признал виновными в хищении более полутора миллиардов тенге, собранных на помощь пострадавшим от паводков.

По решению суда, Перизат Кайрат приговорена к 10 годам лишения свободы. Преступления, по мнению судьи, носили особо циничный характер, подрывая толерантность и сострадание — ценности, лежащие в основе казахстанского общества. Суд признал главу фонда Biz Birgemiz Kazakhstan 2030 виновной в: мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов, совершённом группой лиц в особо крупном размере.

Пресс-служба суда города Астаны: «Признать Перизат Кайрат виновной и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретом на деятельность на привлечение средств для благотворительности на 10 лет».

Также Перизат Кайрат была лишена государственной награды «Шапагат». Её мать Гайни Алашбаеву приговорили к 7 годам лишения свободы.

Пресс-служба суда города Астаны: «Признать Гайни Алашбаеву виновной в совершении уголовных правонарушений по статье 190 часть 4 пункт 2 и статьи 218 части 3 пункт 3 УК РК и назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств на благотворительность на 10 лет».

По делу была конфискована крупная собственность, приобретённая на похищенные средства: частный дом в коттеджном городке, квартиры в четырёх жилых комплексах, парковочные места, 47 автомобилей премиум-класса, а также 100% доли в ТОО Rebel Flowers. Общая стоимость изъятого оценивается в свыше 97 миллионов тенге и 22 тысячи долларов США.

Перизат Кайрат была задержана в ноябре прошлого года по обвинению в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных в помощь пострадавшим от паводков. По данным следствия, большая часть средств пошла на элитное жильё, автомобили и поездки за границу.