Итоги расследования дела Перизат Кайрат озвучили в агентстве по финмониторингу. Перизат и ее матери инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

По данным АФМ, в период с 2021 по 2024 года Перизат Кайрат неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках.

Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Поступавшие в общественное объединение «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства девушка переводила на свои личные счета и своей матери. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «В период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года она, под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков, привлекла на счета ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила. В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения».

Как рассказали в АФМ, свыше миллиарда тенге были обналичены и потрачены на личные нужды. 72 млн тенге переведены на предпринимательский счет ее матери якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Перизат обналичила и часть потратила на покупку часов «Rolex» почти за 7 миллионов тенге.

В январе прошлого года часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине подозреваемая потратила на приобретение цветочного магазина за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге. Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. В отношении матери Перизат Кайрат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На сегодняшний день участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела».