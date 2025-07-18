Доверие под угрозой: что изменится в работе фондов после скандала?

Громкое дело о хищении миллиардов из благотворительного фонда «Біз Біргеміз» потрясло казахстанское общество. По версии следствия, его руководительница Перизат Кайрат потратила пожертвования, собранные на помощь детям-инвалидам и жертвам трагедий, на роскошную жизнь.

Следствие уверено: деньги пошли не на благотворительность, а на люксовую жизнь самой Кайрат — брендовые покупки, машины, квартиры и отпуск за границей. На фоне этого дела власти всерьёз задумались: как сделать работу благотворительных организаций прозрачной и подконтрольной?

Олжас Бектенов, премьер-министр РК: «Жизнь показывает, что нецелевым способом расходуют не только бюджетные деньги, но и деньги, собранные для пожертвований. Дело Кайрат — самый яркий пример, но он не единственный, есть и другие. Хотя этот кейс, пожалуй, самый громкий. Конечно, я считаю, что нужна законодательная корректировка всех этих механизмов, чтобы расходование было подотчётным, подконтрольным и прозрачным».

По словам Бектенова, это не единственный случай нецелевого расходования пожертвований, а значит — пора ввести строгую отчётность и контроль. Деньги, собранные на добро, не должны исчезать в чьих-то карманах. Эксперты предлагают: начинать нужно с простого — лицензия, обязательный аудит и прозрачные отчёты.

Такие истории, как дело Перизат Кайрат, наносят удар не только по конкретному фонду, но и по всей системе, уверены эксперты в благотворительности. Люди начинают бояться помогать, а значит — страдают те, кому помощь действительно нужна.

Аружан Саин, директор добровольного общества «МИЛОСЕРДИЕ»: «Это вопиющая история, хотя в мире тоже встречаются фонды, которые действуют непорядочно. Но это возможность для нас сделать работу над ошибками. Благотворительность должна быть осознанной. Мы каждый раз спрашиваем у благотворителей, кому они хотят помочь. Только когда мы добиваемся этого, мы спрашиваем, на что пойдут его деньги: на лекарства, оплату лечения, приобретение оборудования? Чтобы он четко понимал, какой результат будет от его конкретной помощи. На нашем сайте в разделе «О нас» есть отчеты. И каждый человек может увидеть отчеты по годам, отчеты о сборах. То есть, мы публикуем информацию о том, сколько денег мы получили и от кого. И даже если человек перечислил один тенге, пять тенге, он найдет свое пожертвование на нашем сайте в этом отчёте о сборах. Далее мы публикуем отчеты о том, куда мы эти деньги направили».

Аружан Саин уверена, только прозрачная и открытая работа благотворительных фондов поможет вернуть доверие и продолжать строить школы, реабилитационные центры и будущее для детей. Важно и просвещать граждан, считают эксперты, объяснять, как отличить надёжный фонд от фейкового.