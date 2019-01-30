Целых шесть месяцев карагандинка Наиля Самигулова жила в тревожном ожидании возвращения своего четырехлетнего сына. Гражданский муж женщины незаконно вывез малыша в Туркестанскую область и не выходил на связь, передает NUR.KZ.

Настоящая семейная драма разыгралась в семье карагандинки Наили Самигуловой в июле прошлого года. Гражданский муж женщины после расставания забрал их совместного 4-летнего сына и уехал в неизвестном направлении.

«Мы расстались и 3 июля он забрал сына, чтобы погулять и пропал. На телефонные звонки он не отвечал. Я, естественно, тут же помчалась в полицию и написала заявление.

Но мне там объяснили, что по закону я должна обратиться в суд, так как он — отец ребенка. Я буквально за полдня собрала все документы и подала в суд. Я прошла две инстанции, оба суда вынесли решение в мою пользу и определили, что ребенок должен проживать с матерью.

Но несмотря на это, отец ребенка отказывался исполнять решение суда и не возвращал мне сына. Тогда я записалась на прием к начальнику департамента полиции Мергенбаю Жаппарову. И только благодаря ему я через полгода смогла увидеть своего мальчика», — рассказала Наиля Самигулова.

Наиля признается, что все эти месяцы стали для нее самым настоящим кошмаром.

«Я не жила это время, я просто существовала. Я каждый день мечтала увидеть своего мальчика. Даже словами передать не могу, какую я испытываю благодарность к нашим полицейским.

Они работают, я действительно в этом убедилась лично! Огромную благодарность я хочу выразить начальнику Департамента полиции области, генерал-майору Мергенбаю Жаппарову, Абилю Абильдину, Нурлану Рахимбекову. Вот благодаря этим людям ребенок сейчас со мной.

Мы в Шымкент выехали 26 декабря и 28 декабря мне вернули моего ребенка. Благодаря сотрудникам полиции, низкий поклон им.

Еще хочу поблагодарить сотрудников отделения криминальной полиции, старших лейтенантов Адилета Амирбекова, Абылая Абдигожина и старшего инспектора по делам несовершеннолетних Динару Калиеву», — отметила карагандинка.

Сейчас сын Наили находится рядом с ней. Мальчик за полгода подрос и теперь не отходит от мамы ни на шаг. Сама карагандинка решила не молчать о случившемся и направила благодарственное письмо в адрес полицейских.