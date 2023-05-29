Глава отдела и следователь полиции Шымкента подозреваются в получении взятки, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в департаменте агентства по противодействию коррупции по Шымкенту. Как стало известно, сотрудники полиции подозреваются в получении взятки в размере 500 тысяч тенге. За эту сумму стражи порядка якобы изменили меру пресечения одному из подозреваемых.

«Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору от жительницы мегаполиса в размере Т500 тыс. за избрание в отношении ее супруга меры пресечения, не связанной с арестом. Досудебное расследование продолжается. Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит«, — говорится в сообщении Антикора.