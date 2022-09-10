10 преступлений раскрыли с помощью камер в Шымкенте

Кражи, грабеж и угон автомобиля раскрыли полицейские южного мегаполиса в период с 5 по 11 сентября, передает OTYRAR.

Как сообщили в Департаменте полиции Шымкента, 7756 звонков различного характера поступило на пульт «102» за минувшую неделю.

Также с помощью камер стражам порядка удалось раскрыть 10 преступлений — это 7 фактов кражи, 1 факт грабежа и 1 угон автомобиля и другое.

«Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений и раскрытии преступлений по горячим следам. Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 1082 факта. Из них 823 нарушений правил дорожного движения»,- сообщили в ДП Шымкента.