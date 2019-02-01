Начало работ по реконструкции ул. Байтурсынова существенно осложнило жизнь пешеходом и автовладельцев. Строительство отрезка длиной 3 км 300 м продлится до конца года. Специалисты обещают навести порядок, чтобы работы никому не мешали.

Основные работы по Байтурсынова начнутся с наступлением тепла. Сейчас работы ведутся в начале улицы – на пересечении с Туркестанской.

Подрядчики вскрыли тротуары и меняют ирригационные лотки, что причиняет немало неудобств пешеходам.

Стоимость работ составляет 1 млрд 293 млн тенге. На эту сумму планируется отремонтировать тротуары и положить новый асфальт. Кроме того, по распоряжению акима города на этой улице появятся велодорожки.

Напомним, аким Шымкента, предвидя эти проблемы, заранее попросил у жителей прощения и выразил надежду на понимание. А подрядчика поручил предусмотреть все меры безопасности.

Асхат Сариев, представитель подрядчика: «Мы согласны с претензиями горожан, но и нас можно понять. Полностью перекрыть улицу мы не можем – делим ее на участки. А опасные отрезки обязательно будем огораживать».

Улица Байтурсынова одна из тех, по которой проходят большой транспортный и пешеходный потоки. А потому она должна быть не просто комфортной, но прежде всего, красивой. И сейчас с учетом пожеланий жителей планируется перекрывать только одну сторону движения улицы. А после ее ремонта – вторую.

Абай Тұрханов, заместитель руководителя отдела транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Конечно, мы понимаем, что на улице огромный поток движения. И поэтому нужно рассмотреть возможности, чтобы проблемы водителям создавались минимальные. Мы обратились в дорожную полицию, чтобы перекрыли одну половину улицы».

Как бы там ни было, работы начнутся с наступлением тепла. После завершения реконструкции перед акиматом встанет вопрос обустройства парковок.