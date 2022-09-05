В Шымкенте отметили 150-летие Ахмета Байтурсынова

Литературный караван под лозунгом «40 примеров, 40 пословиц» прошел в южном мегаполисе.

Таким образом шымкентцы почтили память главного педагога великой казахской степи — Ахмета Байтурсынова. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику поэта, а после зачитали легендарные произведения автора.

Поздравить горожан с праздником и почтить память Байтурсынова пришел и аким города Мурат Айтенов.

«Отвага и патриотизм Ахмета Байтурсынова должны стать примером для подрастающего поколения», — сказал Мурат Айтенов.

Напомним, в Центральном парке Шымкента в прошлом году был установлен мемориальный комплекс, посвященный казахской интеллегенции «Алаш». Также, одна из школ и главная улица города названы в честь Ахмета Байтурсынова.