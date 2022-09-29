О поднятии статуса казахского языка говорили в Шымкенте

В Шымкенте прошел форум «Государственный язык – мой язык». Он приурочен к 150-летнему юбилею народного учителя Ахмета Байтурсынова.

К 150-летию Ахмета Байтурсынова в свет выйдет 4-томный сборник произведений народного просветителя. Презентация книг на трёх языках состоится 4 октября в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. Затем в различных городах мира и в Казахстане пройдут конференции, посвященные изданию сборника. Речь об этом шла на форуме в Шымкенте.

«Центр «Тіл-Қазына» разрабатывает 12 IT-проектов в зависимости от методики, орфографии, терминологии и названий. В настоящее время мы разрабатываем сайт под названием «Ахмет – Тіл әлемі». Вся наша работа посвящена труду Ахмета Байтурсынова и его жизненному пути», — рассказывает заместитель директора национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» им. Шаяхметова Лиза Есбосынова.

«Государственный язык — мой язык!»- традиционный форум в Шымкенте призван повысить статус казахского языка и расширить сферы его применения, говорят организаторы.

«Мы рассматриваем новые формы преподавания государственного языка. Современные методики, и разные направления для расширения сферы его применения. Делаем всё, чтобы казахский язык был как можно больше востребованнее», — поясняет директор городского методического центра обучения языкам г. Шымкента Гульмира Жанысбекова.

В форуме, посвященном Дню языков народа Казахстана и юбилею учителя нации Ахмета Байтурсынова, приняли участие языковеды из разных регионов страны. Учёные и писатели выступили с докладами на тему «Язык – достояние нации».

«Нельзя создавать такие условия когда родной язык имеет ниже статус. Думаю, что это главный элемент сегодняшнего форума. Сегодня мы должны определить и понять состояние казахской нации, создающей независимое государство», — говорит профессор-языковед Кульбек Ергобек.

В целях реализации языковой политики в стране действуют 108 государственных и более 600-от частных центров обучения языку. Организаторы говорят, что подобные форумы, анализирующие состояние казахского языка, будут проходить и в дальнейшем. А завершилось собрание праздничным концертом артистов городского Дома культуры.