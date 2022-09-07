День языков отметили в южном мегаполисе

В канун 150-летия со дня рождения реформатора казахского письма Ахмета Байтурсынова в Шымкенте отпраздновали День языков народа Казахстана.

На празднование были приглашены филиологи, сотрудники библиотек и простые горожане. Те для кого язык и литература стали уже не неотъемлемой частью жизни.

День языков на Арбате Шымкента открыли стихотворением Ахмета Байтурсынова. Наряду с праздником языков, отмечается 150-летний юбилей отца казахского языковедения. В честь этого события 5 библиотек мегаполиса организовали книжную выставку.

“5 библиотек, таких как библиотека имени Аль-Фараби, юношеская библиотека, библиотека имени Абая, специализированная и детская библиотеки проводят свои выставки. У каждой из них своя тема. Одна выставила книги Ахмета Байтурсынова. Другие библиотеки работы мыслителя Аль-Фараби и книги Абая» — рассказала директор методического центра обучения языкам г.Шымкента Гульмира Жанысбекова.

Городская научно-универсальная библиотека «Аль-Фараби» представила около 70 научных работ и книг Ахмета Байтурсынова по теме “Язык национальной духовности — родной язык». Как говорят молодые шымкентцы, благодаря выставке они узнали много нового о первом педагоге нации.

«Я сегодня узнала много нового для себя об Ахмеде Байтурсынове. Очень много получила для себя интересной информации. Очень хорошая выставка», — делится впечатлением жительница Шымкента Жасмина Рахманбердиева.



Помимо книжной выставки в Каратауской школе искусств юные художники рисовали и провели мастер-классы. Школьникам рассказали о таких национальных играх, как тогызкумалак и асык ату. А узбекский драматический театр Шымкента к “Празднику языков” поставил композиционную постановку “Сайрам базар».

В рамках мероприятия “TILTIME» управление культуры, развития языков и архивов наградило языковедов, вносящих вклад в развитие казахского языка. Нурила Жуманова, отмеченная почётной грамотой, что эта награда результат 30-летнего труда.

“Я награждена благодарственным письмом комитета по языковой политике. Это результат моей 30-летней работы в области языка. Почти 10 лет я была языковедом, преподавала казахский язык и литературу. Около 10 лет проработала главным специалистом отдела развития государственного языка и ономастики управления по развитию языков” — говорит директор централизованной публичной библиотечной системы г.Шымкента Нурила Жуманова

А профессор Аябек Ниязов изучающий тюркские языки и преподающий в Турции подчеркнул, что любит родной язык и гордится современной казахской молодежью, знающей иностранные языки.

“В Турции есть хорошая пословица- “ Один язык —один человек, два языка -два человека. В Турции я вижу, что наша казахская молодежь владеет многими языками казахским, русским, английским. И я горжусь этим”, — говорит профессор из Турции Аябек Байниязов

В день языков была организована викторина среди приглашённых гостей. Победителям вручены различные подарки.