Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией, когда вы просыпаетесь каждую ночь в одно и то же время без видимой на то причины? Оказывается, корни таких пробуждений могут уходить как в физиологию, так и в более тонкие материи…

С 9 до 11 вечера

Пробуждение в этот промежуток времени может говорить о пережитом стрессе. Скорее всего, вы часто нервничаете. Психологи советуют в таких случаях почаще релаксировать и разгружать голову.

С 11 вечера до 1 часа ночи

Если вы просыпаетесь в данный отрезок времени, то вы, скорее всего, испытываете сильное эмоциональное разочарование. Это время активности желчного пузыря, поэтому с точки зрения физиологии с ним могут быть проблемы. Помогут позитивные аффирмации и оптимистичные жизненные установки.

С 1 часа ночи до 3

Подавленный гнев. Вот, что означает пробуждение в это время. С 1 до 3 задействован энергетический меридиан, связанный с печенью. Китайская натурфилософия обосновывает эту эмоцию переизбытком энергии “янь”.

С 3 ночи до 5 утра

Этот временной промежуток связан с лёгкими и чувством грусти. Есть мнение, что если ваше пробуждение происходит именно с 3 до 5, то с вашим сознанием пытаются связаться высшие силы.

С 5 до 7 утра

Столь раннее пробуждение по биологическим часам может свидетельствовать о наличии психологических блоков. Если вам не нужно вставать так рано, попробуйте принять горячий душ и сделать щадящую растяжку мышц.

В целом такие знания возникают не на пустом месте, поэтому к своим биоритмам и циклу сна нужно относиться внимательно, ведь полноценный сон — это не только залог, но и верный признак здоровья.