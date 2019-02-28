225 тысяч низкооплачиваемых медицинских работников получат повышение заработной платы с первого июля текущего года. Для этого в бюджете предусмотрят 37,6 млрд тенге, сообщил сегодня на заседании правительства глава Минздрава Елжан Биртанов.

Как сообщил министр, с 1 июля будет увеличена заработная плата по наиболее востребованным специалистам. В качестве примера он привел младший медперсонал, зарплата которых вырастет с 48 тысяч до 64 тысяч тенге. В целом же по наиболее востребованным специалистам будет увеличена заработная плата более 225 тысячам низкооплачиваемых работников, передает yunews.kz.

«Для этого в 2019 году потребуется выделение из республиканского бюджета 37,6 млрд тенге, в 2020-2021 – по 78 млрд тенге ежегодно», — подчеркнул министр.

Вместе с тем, для повышения доступности амбулаторной помощи в городе и на селе в перспективных планах регионов до 2021 года запланировано строительство 595 объектов первичной медико-санитарной помощи. А в рамках поручения главы государства дополнительно будет выделено 120 млрд тенге.

«Запланировано строительство 10 медицинских организаций в семи регионах. Ежегодно около 100 тысяч пациентов будут проходить лечение в новых стационарах. В рамках государственного частного предпринимательства будет построено дополнительно 15 крупных многопрофильных больниц взамен 56 изношенных. В целом, до 2025 года в рамках единого перспективного плана ГЧП будет направлено дополнительно более 800 млрд тенге», — проинформировал глава Миндрава.