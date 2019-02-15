29 000 безработных шымкентцев получили поддержку государства в 2018 году. Помощь они получили по разным направлениям программы трудоустройства и развития предпринимательства.

Так:

— 3 591 человек прошли обучение на краткосрочных профессиональных курсах;

— 163 гражданам выданы микрокредиты на сумму 2 млрд тенге;

— 21 550 человек получили направления на работу;

— 2 598 человек получили направление на работу по молодежной практике;

— 1 577 человек были направлены на оплачиваемые общественные работы.

В итоге удалось сократить безработицу с 5,2% в 2017 году до 5,1% в 2018-м.

Кроме того, безработица среди женщин сокращена с 5,8% до 5,6%, среди молодежи с 3,8% до 3,1%.

Чтобы помочь безработным в вопросах трудоустройства и оказания дополнительных мер соцподдержки в Шымкенте управление занятости и соцуслуг, а также трудовая инспекция и управление миграции переехали в одно здание, где все услуги населению оказываются в формате одного окна.