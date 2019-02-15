30 лет назад последние советские солдаты покинули территорию Афганистана. С того времени 15 февраля ежегодно празднуется воинами-афганцами как начало новой мирной жизни без разрывов снаряд и ночных тревог.

Эту дату по давней традиции отмечают и сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Среди сотрудников нефтеперегоннного завода ни мало тех, кто исполнял интернациональный долг в Афганистане.

15 февраля, день когда последний советский солдат покинул территорию Афганистана стал праздником для десятков тысяч участников военных действий. Началом новой жизни без разрывов снарядов и ночных тревог. Ежегодно отмечают эту дату и воины-интернационалисты работники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Сегодня они возложили цветы памятнику павшим воинам-афганцам. Возле обелиска ветераны боевых действий собираются два раза в год в день ввода и вывода советских войск с территории Афганистана, вспоминая как тяжело проходили бои.

«Мы несли колоссальные потери. Мы были мальчишками по 18 лет, и никогда не участвовали в военных действиях. А нам противостояли 30-50 летние моджахеды- зрелые мужчины. Но мы воевали и вывод войск дал возможность выжить многим нашим солдатам. Мы обзавелись семьями и детьми».

Празднование дня вывода войск из Афганистана воины-интернационалисты продолжили за накрытыми столами. По многолетней традиции в знак уважения к заслугам ветеранов афганской войны дастархан подготовило руководство ТОО «ПетроКазахстан Ойл продактс». Но забота о своих сотрудниках этим не ограничивается.

Мухтар Абдрахимов, старший менеджер по связям с общественностью и работе с государственными органами ТОО «ПетроКазахстан Ойл продактс»: «В нашей компании работает 14 воинов афганцев. И всем им в рамках нашей социальной политики всегда уделяется внимание. Каждый год в день вывода войск из Афганистана, мы накрываем для них праздничные столы, они получают 3 дополнительных выходных, а также денежные премии. Помимо этого ежегодно мы выделяем для них путёвки в санатории Сарыагаша или Манкента, а так же оказываем помощь их семьям».

Поздравили воинов афганцев со знаменательной датой и руководители Шымкента. От имени акима города им были вручены благодарственные письма, а сотрудники управления по делам обороны вручили юбилейные медали к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Данияр Худайбергенов