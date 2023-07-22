Железнодорожные сообщения Казахстана: самые популярные маршруты

Железнодорожный транспорт играет немаловажную роль в транспортной инфраструктуре Казахстана. Согласно данным Казахстанского статистического комитета, в 2022 году более 20 миллионов пассажиров использовали железнодорожные сообщения страны. В контексте этого общего числа существует несколько маршрутов, которые являются особенно популярными и значимыми.

Караганда – Алма-Ата-2

Этот маршрут соединяет два крупных города Казахстана. В 2022 году около 2 миллионов пассажиров пользовались этим направлением, что подтверждает его значимость в транспортной системе страны. Подробнее о маршруте можно узнать на официальном сайте.

Астана – Шымкент

Этот маршрут связывает север и юг страны, занимая второе место по популярности. По статистическим данным, в 2022 году около 1,5 миллиона пассажиров выбрали этот маршрут.

Атырау – Актау

На западе страны, маршрут Атырау – Актау обслуживает примерно миллион пассажиров в год. Это направление в особенности принципиально для перевозок грузов, в особенности в контексте нефтегазовой индустрии страны.

Павлодар – Костанай

Этот маршрут, связывающий два крупных города северной части страны, обслуживает около 800 тысяч пассажиров в год, подчеркивая его значимость в железнодорожной сети Казахстана.

В целом, железнодорожные сообщения продолжают играться значительную роль в транспортной инфраструктуре Казахстана, обеспечивая связь меж различными регионами страны.

Учитывая важность железнодорожного транспорта для страны, правительство Казахстана активно работает над его модернизацией и расширением. Марат Карабаев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК, подчеркнул этот факт, заявив: «В текущем году планируем начать строительство обводной ж/д линии ст. Алматы, а также продолжить работу по ликвидации узких мест на транзитных участках. До конца текущего года будут завершены работы по разработке технических документаций таких проектов, как «Дарбаза–Мактарал», «Бахты–Аягоз», после чего планируем приступить к строительству указанных проектов».

Несмотря на развитие других видов транспорта, железные дороги продолжают играть важную роль в обеспечении связности разных регионов страны. Это подтверждается статистическими данными и аналитическими материалами, опубликованными на авторитетном информационном ресурсе World Bank.