В Казахстане закрывается сайт по продаже электронных железнодорожных билетов.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» сайт epay.railways.kz перестанет работать с 25 сентября 2019 года, так как он дублирует сайт bilet.railways.kz, сообщает пресс-служба компании.

В течение 45 дней, с 1 августа, пользователи epay.railways.kz могут вернуть ранее приобретенные билеты. На сайте bilet.railways.kz появилась новая функция: пользователи могут оставлять заявки в листе ожидания, при этом бронирование билетов бесплатное.

С помощью листа ожидания уже более 20 тысяч казахстанцев смогли купить билеты. Механизм позволяет пассажирам приобрести билеты тогда, когда в обычной продаже мест нет. В лист ожидания можно встать не ранее, чем за семь суток до отправления поезда. Обычная продажа на сайте bilet.railways.kz также возможна – за 45 дней до отправления поезда и в любое время.