С 9 ноября по 31 декабря 2020 года АО «Пассажирские перевозки», запускает акцию по оформлению ж/д билетов через автоматы самообслуживания без комиссии, передает Otyrar.KZ.

Сегодня ж/д билеты можно купить в 165 билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», в 3 тысячах агентских кассах, в том числе почтовых отделениях и торговых точках Амадеус, на 15 интернет сайтах, включая сайт АО «НК «ҚТЖ» bilet.railways.kz, а также мобильное приложение «Билет КТЖ».

Кроме того, железнодорожные билеты можно приобрести в 30 тысячах автоматах самообслуживания («Касса-24» и «QIWI»), установленных как на вокзалах, так и вне их территории. Доля онлайн продаж ж/д билетов через интернет и автоматы самообслуживания составляет 47% от общего объема с постоянной тенденцией роста.

Напоминаем, что в текущем году в рамках совершенствования системы продажи ж/д билетов, было реализовано несколько новшеств.

Например, организована возможность покупки льготных ж/д билетов через сайт bilet.railways.kz для лиц, имеющих инвалидность.

Кроме того, сайт bilet.railways.kz дополнен процессингом АО «Каспий Банк» и реализована функция автоматического возврата денежных средств на карту пассажира, при возврате ж/д билетов, ранее оплаченных посредством POS-терминала в билетных кассах.

Также была запущена функция аутентификации пользователей в мобильном приложении «Билет КТЖ» при помощи отпечатка пальца- Touch ID и Pin-кода.

Напомним, что с прошлого года реализована функция электронного «Листа ожидания», позволяющего пассажирам при отсутствии свободных билетов в продаже, регистрироваться и производить покупку билетов в порядке очередности.