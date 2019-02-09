Вечером 8 февраля в квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате хлопка обрушились межкомнатные стены и образовались трещины на стенах соседних комнат, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

Силами пожарных подразделений эвакуированы 42 человека, из них 6 детей. Один ребенок был госпитализирован.

Причина хлопка выясняется. На место происшествия прибыли 23 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Северо-Казахстанской области.