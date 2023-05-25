Эвакуация в «Shymkent Plaza»: что произошло?

Срочная эвакуация произошла сегодня в торгово-развлекательном центре в Шымкенте
На пульт 102 примерно в ЦОУ ДП города Шымкента поступило сообщение от сотрудников ТРЦ “Shymkent Plaza” о том, что неизвестный оставил в здании центра подозрительную дорожную сумку.
На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, ЧС, подъехала карета скорой помощи, передает Otyrar.kz.
Посетителей ТРЦ сразу эвакуировали и цепили место событий. Прибывшие саперы проверили сумку на предмет взрывных устройств.
В сумке обнаружили личные вещи. Владельца багажа установили. Им оказался житель Караганды.
Как объснил мужчина, он спешил на рейс на самолет и забыл свою дорожную сумку.