Массовая эвакуация на Автонуре: что было на самом деле

В результате короткого замыкания в одном из бутиков рынка «Автонур» разгорелся пожар, и огонь перекинулся на соседние торговые помещения. Людей, оставшихся в огненной ловушке, благополучно эвакуировали.

Таковы условия пожарно-тактических учений, в которых сегодня приняли участие несколько десятков пожарных и 9 единиц специальной техники. В ходе тренировки сотрудники противопожарной службы совершенствовали технику тушения огня на этом объекте и отрабатывали взаимодействие с работниками рынка.

Сигнал о пожаре на пульт 101 поступил от охранников шымкентского рынка заметивших дым на втором этаже торгового павильона. Через считанные минуты на место вызова приехали первые пожарные расчёты. Как показала разведка места происшествия, в результате короткого замыкания огонь вспыхнул в одном из бутиков рынка и охватил соседние помещения. Как говорят пожарные, именно такие возгорания несут большую опасность в силу специфики объекта.

«При тушении подобных пожаров главной трудностью является близкое расположение бутиков, а так же их большая горючая загрузка синтетических и текстильных веществ, что ограничивает доступ пожарных, и тушение огня на таких объектах возможно только со средствами индивидуальной защиты», — рассказывает заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС г. Шымкента Азиз Саипов.

Главная цель подобных учений — изучить потенциальные объекты, где возможно придётся работать пожарным. В ходе такой отработки сотрудники Департамента по ЧС уже имеют представление об объекте, и им проще давать рекомендации руководству рынка о противопожарных мерах. Впрочем, на этом рынке, утверждает руководство, к любым нестандартным ситуациям сотрудники готовы.

«У нас на площади 5 гектаров, которую занимает рынок, есть 8 противопожарных гидрантов, 23 пожарных щита, оборудованных инвентарём необходимым для тушения огня. Так же имеется 7 выходов с базара. Помимо этого у нас есть своя группа охраны, которая следит за безопасностью. Ночью с 3 до 5 утра, мы регулярно проводим свои противопожарные учения. Есть даже пожарная автомашина ЗИЛ-130 в рабочем состоянии», — говорит директор рынка «Автонур» Алибек Айтпаев.

В оперативно-тактической отработке, помимо пожарных подразделений, были задействованы сотрудники полиции, врачи скорой помощи и спасатели оперативного отряда Департамента по ЧС. Со всеми поставленными задачами участники справились в установленный нормативами срок.